Сухум, , 16:31 — REGNUM 12 ноября президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о назначении начальников государственных управлений. Также президент подписал указ о назначении начальников государственной ветеринарной службы и государственной инспекции по карантину растений. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президентский дворец. Сухум, Абхазия © Алексей Колесников ИА Красная весна

Во главе госуправления по землепользованию и кадастру назначен Адамыр Ахуба. Госуправление по строительству возглавил Тимур Агрба. Начальником госуправления лесного хозяйства стал Анзор Ашхацава. Государственное архивное управление возглавил Роман Гвинджия. Начальником государственного управления по энергетике, транспорту и связи назначен Робестан Габлия. Государственное управление по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству возглавил Игорь Миквабия.

Начальником государственного управления по экологии и охране природы стал Савелий Читанава. Государственную ветеринарную службу возглавил Роман Джопуа. Во главе госинспекции по карантину растений назначен Аркадий Джинджия.

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