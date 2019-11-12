Париж, , 16:25 — REGNUM Контроль над нефтяными месторождениями является целью деятельности США в Сирии, заявил 12 ноября российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Парижском форуме.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Для этого американцы на восточном берегу Евфрата «делают всё, чтобы создать квазигосударственную структуру». Они привлекают страны Персидского залива, чтобы те вкладывали свои средства в создание «местных администраций», которые формируются из оппозиционных сирийских военных структур, а также из курдов.

Всё это они «неприкрыто» делают, чтобы разделить Сирию и получить контроль над нефтью, отметил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров 12 ноября участвует во втором Парижском форуме мира. В Париже Лавров уже высказался по поводу заявлений «западных партнёров», назвавших Москву «мировым полицейским» Ближнего Востока: это на Западе придумали сами, на самом деле в Сирии у власти находится законное правительство.

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