Киев, , 16:24 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский «сильно разозлился» на депутата «Слуги народа», главу комитета по внешней политике Богдана Яременко, попавшего в «секс-скандал».

Богдан Яроменко Saeima

Об этом в интервью «Лиге» заявил глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия, материал опубликован 12 ноября.

«В начале он (Зеленский) был сильно радикально настроен вплоть до сложения мандата. Но это вопрос этического характера. К тому же Яременко — объективно сильный дипломат», — заявил Арахамия.

Также он отметил, что больше людей возмутила не переписка Яременко, а его последующая реакция.

«Я в шутку сказал, что инцидент с Яременко — это последствия турборежима. Потому что люди фактически живут в парламенте, и личная жизнь у них отсутствует», — сказал Арахамия.

Глава фракции «Слуга народа» дал понять, что Яременко все же будет смещен с должности главы внешнеполитического комитета. По его словам, в шорт-листе есть три-четыре человека.

«Мы сделаем внутренние праймериз, чтобы люди представили свои программы, и фракция определится», — пояснил соратник Зеленского.

ИА REGNUM отмечает, что фракция партии «Слуга народа» вечером 11 ноября поддержалаувольнение Яременкос должности главы комитета. В партии рассчитывают, что скандальный депутат продолжит работать в составе этого комитета как обычный парламентарий. Более того, в «Слуге народа» похвалили Яременко, заявив, что согласившись на отставку, он повел себя «как патриот и профессиональный дипломат, понимая, которые могут быть риски не столько для партии, сколько для украинского парламента и страны в целом на международной арене».

30 октября украинские СМИ выяснили, что Яременко на пленарном заседании договаривался в онлайн-сети знакомств о получении услуг интимного характера. После публикации переписки депутат заявил, что специально спровоцировал журналистов такой постановкой, потом пригрозил прессе судом, и лишь через время принес свои извинения семье, коллегам и президенту.

Сам Зеленский заявил о «позорных смс-ках» в Раде, но никаких имен не называл.