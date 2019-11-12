Сараево, , 16:14 — REGNUM Официальный Сараево пока не сформировал окончательной позиции по так называемом «Балканскому мини-Шенгену». Об этом заявил премьер-министр Боснии и Герцеговины Денис Звиздич.

По его словам, для принятия решения об участии в инициативе необходима детальная информация о проекте и предполагаемых моделях ликвидации таможенных барьеров.

Министр экономики Черногории Драгица Секулич также заявила, что её страна пока не готова к участию в проекте.

«Мы должны подождать, всё взвесить и оценить: принесёт ли это пользу и ускоряет ли путь к ЕС, или это обернется ненужной тратой сил на дополнительную инициативу», — сказала Секулич.

Напомним, 10 октября лидеры Албании, Сербии и Македонии Эди Рама, Александр Вучич и Зоран Заев подписали совместную декларацию о «Балканском мини-Шенгене» — проекте устранения барьеров для свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала на территории стран Западных Балкан.

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