Киев, , 16:07 — REGNUM На сегодняшний день украинское государство влило в фонд гарантирования вкладов 600 млрд грн, при этом не секрет, что всё имущество ликвидируемых банков до сих пор продавалось по 2−3% от номинала, заявила 12 ноября украинский политолог Александра Решмедилова, комментируя задержание силовиками ряда бывших и нынешних сотрудников Нацбанка.

Эксперт отмечает, что такая схема известна и «кому-то» выгодно, потому что на этом можно что-то украсть.

«Нужен ли Зеленскому реальный выход из ситуации, который позволил бы государству наконец решить вопрос долгов ликвидируемых банков? Сейчас очень важно понять: власть хочет пиар-акции или, действительно, решить проблему по всем уничтоженным банкам? Или об этой теме они умеют только шутить…», — отмечает Решмедилова.

ИА REGNUM напоминает, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили восьми лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком VAB Банку, который принадлежал бизнесмену Олегу Бахматюку в 2014 году.

Подозрение объявили: бывшему первому заместителю председателя НБУ; экс-директору Генерального департамента банковского надзора; бывшему и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области; экс-главе наблюдательного совета VAB Банка; экс-заместителю председателя правления VAB Банка; трём должностным лицам частных компаний, связанных с бенефициарными собственниками банка.

НАБУ в своем комментарии уточняет, что в октябре 2014 года VAB Банк, отнесённый к категории проблемных, обратился к НБУ с ходатайством предоставить стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Банк не подал все необходимые документы, но правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, предоставило кредит.

Самым резонансным является задержание экс-заместителя председателя Нацбанка, а в настоящий момент — председателя правления «Райффайзен Банка Аваль» Александра Писарука. Сегодня Писаруку должны избрать меру пресечения в Высшем антикоррупционном суде. СМИ сообщают, что при избрании меры пресечения обвинение будет ходатайствовать об аресте Писарука с альтернативой внесения залога в размере 30 млн гривен.