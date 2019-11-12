Москва, , 16:02 — REGNUM Граждане России стали больше доверять руководителям регионов страны. как показывают результаты опроса фонда «Общественное мнение», индикатор доверия губернаторскому корпусу с лета 2018 года вырос в два раза — с 14 до 28 процентных пунктов.

Читайте также: Кремль выявил регионы с максимальным запросом на смену губернатора?

Так, согласно исследованию, 54% жителей страны сейчас доверяют главам своих регионов, 26% — не доверяют. Кроме того, возросло и количество россиян, положительно оценивающих работу губернаторов, пишет ТАСС. Так, по сравнению с летом 2018 года этот показатель вырос с 41% до 50%. То, что главы регионов работают плохо, теперь считают 19% вместо 22%, как это было ранее.

Также по теме: Рейтинг влияния глав субъектов РФ в сентябре 2019 года

Рост доверия к главам регионов и улучшение оценок их деятельности в фонде пояснили новой кадровой политикой президента РФ Владимира Путина.

Добавим, что всероссийский опрос ФОМ проводился в сентябре-октябре 2019 года. Участие в нём приняли 60,5 тыс. респондентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинг влияния глав субъектов РФ в августе 2019 года