Абу-Даби, , 15:57 — REGNUM Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится до конца 2019 года, в этом уверен глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен. Об этом он заявил журналистам в кулуарах нефтегазовой конференции ADIPEC в Абу-Даби.

Мерен отметил, что проект в настоящее время получил все разрешения, последним звеном этого процесса осталась Дания. Датская часть газопровода имеет длину 140 км, что для двух веток составляет 280 км.

Назвать сроки начала строительства датского участка Мерен затруднился, напомнив о приближении зимы. Этот фактор учтен при составлении графика работ в Балтийском море, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Мерен рассказал также, что антимонопольный регулятор Польши не предъявлял Wintershall Dea претензий, связанных с газопроводом «Северный поток — 2», как это произошло с французской Engie.

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