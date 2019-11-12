Челябинск, , 15:57 — REGNUM В Челябинске конкурсный отбор на пост главы города успешно прошли три кандидата. Среди них и нынешняя врип Наталья Котова, сообщает пресс-служба гордумы.

Также в списке глава дома-интерната для инвалидов и престарелых Виталий Евгеньев и руководитель Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков. Из них 19 ноября депутаты думы выберут мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, пост стал вакантен в июне. В начале октября дума объявила конкурс. Наибольшие шансы победить имеет Котова. Её поддерживает губернатор Алексей Текслер.