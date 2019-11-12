Мадрид, , 15:47 — REGNUM Посольство РФ в Мадриде опровергло информацию о задержании в Испании гражданина России, который якобы подозревается властями Перу в контрабанде наркотиков. Об этом 12 ноября говорится на странице российского диппредставительства в Twitter.

Отмечается, что на запрос посольства компетентные органы в Испании сообщили, что речь шла не о гражданине России, а о гражданине Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство EFE сообщило, что 52-летнего мужчину задержали в порту Тарифы, куда он пришвартовался из-за плохих погодных условий. После того, как он попытался покинуть порт, сотрудники полиции, проверив его данные, выяснили, что он числится в списке Интерпола из-за того, что весной 2014 года в одном из аэропортов Перу таможенники обнаружили в его багаже наркотики.