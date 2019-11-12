Новосибирск, , 15:42 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по дороге из Новосибирска в Барнаул провёл рабочее совещание прямо в купе поезда. Оно было посвящено финансовому плану и инвестиционной программе РЖД на 2020 и 2021−2022 годы.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

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В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, представители министерств и ведомств, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Как видно на видео с совещания, опубликованное РБК, Дмитрий Медведев едет в спецпоезде, в котором обычных пассажиров нет — только официальные лица и журналисты. Стол для заседаний установлен в одном из девяти вагонов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 ноября, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил с рабочей поездкой Новосибирск. Здесь он провёл совещание в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» и встретился с губернатором региона Андреем Травниковым. После этого премьер-министр направился в Алтайский край.

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