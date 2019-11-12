Брюссель, , 15:50 — REGNUM Проект создания противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER) для отражения новейших воздушных угроз утвержден Советом ЕС на уровне министров обороны. Об этом говорится в итоговом заявлении Совета, опубликованном 12 ноября.

Работать над созданием системы ПВО и ПРО будут Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Финляндия. Документ о системе TWISTER стал одним из 13 новых военных проектов, которые приняты в ЕС в рамках программы Структурного военного партнерства (PESCO).

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа 2019 года прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который существовал между Россией и США. Соглашение США покинули в одностороннем порядке, обвинив Россию в нарушении положений документа, но не предоставив тому доказательств.

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