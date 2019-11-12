Бишкек, , 15:30 — REGNUM «История киргизской дипломатии уходит корнями в глубину веков. Исторические источники свидетельствуют, что дипломатические отношения с другими странами берут свое начало с 643 года», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на форуме, посвященном 75-летию киргизского МИДа. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер поздравил дипломатов с юбилеем министерства иностранных дел и профессиональным праздником сотрудников внешнеполитического ведомства.

Жээнбеков акцентировал внимание на том, что даже в киргизском эпосе «Манас» фигурируют такие понятия как «посол», «посланники» и «переводчик».

»Миссия послов играла особо важную роль для киргизов, которые веками лелеяли в глубине своей души идею государственности, чтили свободу и независимость. Продолжая глубокую традицию, в XVIII веке дальновидные предводители киргизов начали предпринимать усилия по налаживанию дипломатических отношений с царской Россией. Такие попытки продолжались непрерывно, и в 1855 году начался процесс добровольного присоединения киргизов к России», — сказал он.

Также глава государства отметил, что за годы советской власти выросла целая плеяда выдающихся дипломатов киргизского народа.

«Сегодня мы переживаем эпоху глобальных изменений. Ни одно государство в мире собственными силами не сможет эффективно противостоять современным вызовам и угрозам. При таких обстоятельствах многосторонняя дипломатия стала безальтернативным вариантом решения глобальных проблем», — подытожил Жээнбеков.