Екатеринбург, , 15:42 — REGNUM Комиссия гордумы Екатеринбурга по городскому хозяйству одобрила решение вернуть скверу у Драмтеатра статус земель общего пользования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Сейчас сквер, где так и не удалось построить храм Святой Екатерины, до сих пор относится к категории земель религиозного назначения — гордума приняла соответствующее решение ещё в начале 2019 года.

Теперь вопрос вынесут на суд всей думы на заседании 19 ноября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 13 октября 2019 года прошёл общегородской референдум о храма Святой Екатерины. Жители выбрали для строительства объекта площадку на месте бывшего здания Уральского приборостроительного завода.

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