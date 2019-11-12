Мумбаи, Индия, , 15:57 — REGNUM Губернатор индийского штата Махараштра Бхагат Сингх Кошияри направил в адрес федерального правительства рекомендацию ввести в регионе президентское правление. Об этом 12 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

В официальном заявлении Бхагат Сингх Кошияри подчеркнул, что ни одна из трёх партий с наибольшим числом мест в законодательном собрании Махараштры не способна сформировать правительство. По сложившемуся обычаю, губернатор штата посоветовал федеральному руководству ввести президентское правление в регионе. Источники издания сообщили, что данное предложение получит одобрение Нью-Дели в ближайшее время. Если это произойдёт, то законодательное собрание Махараштры будет распущено, а полномочия местного правительства перейдут федеральному правительству.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам выборов правящая «Бхаратия джаната парти» получила 105 из 288 мест в заксобрании Махараштры и не смогла в одиночку сформировать правительство. Их ближайший союзник, ультраправая партия «Шив сена» отказалась оказать поддержку БДП из-за разногласий внутри коалиции по вопросу распределения министерских портфелей. В настоящее время руководство «Шив сены» ведёт переговоры с оппозиционными партиями «Индийский национальный конгресс» (ИНК) и «Партия националистического конгресса» (ПНК) по вопросу совместного формирования правительства. Отметим, что блок указанных оппозиционных партий получил по итогам выборов 99 мест.