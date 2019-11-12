Душанбе, , 15:22 — REGNUM Командующие пограничными войсками Службы государственной безопасности Узбекистана Руслан Мирзаев и ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали встретились на контрольно-пропускном пункте «Дусти» на таджикско-узбекской границе 10 ноября. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщают таджикистанские СМИ со ссылкой погранвойска ГКНБ Таджикистана.

Стороны обсудили возможности усиления охраны государственной границы, а также расширения сотрудничества для укрепления и развития добрососедских отношений.

В фокусе внимания главных пограничников двух стран оказались вопросы сотрудничества в деле борьбы с наркотрафиком, незаконным оборотом оружия, терроризмом, экстремизмом, деятельностью трансграничных преступных группировок, а также незаконной миграцией и другие насущные вопросы.

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