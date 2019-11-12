Киев, , 15:23 — REGNUM Делегация Украины в ПАСЕ должна возобновить работу в январе 2020 года. Об этом заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина, опубликованном 12 ноября.

Украинский политик рассказал, что в начале будущего года на пост председателя Парламентской ассамблеи выберут другого человека. В этом случае, как считает Кулеба, в ПАСЕ произойдет «перезагрузка».

"Люди, которые ногами, руками, ушами и глазами возвращали Россию в ПАСЕ, потеряют свои должности», — уверен вице-премьер.

Как передавало ИА REGNUM, делегация Украины в ПАСЕ летом в знак протеста отказалась участвовать в заседаниях Ассамблеи в знак протеста против возвращения России права голоса. Тем не менее, украинские представители прибыли в Страсбург, заявив, что будут доносить позицию Украины «в кулуарах».