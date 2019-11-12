Брюссель, , 15:15 — REGNUM Европейская комиссия надеется, что Великобритания до конца недели представит кандидатуру на пост еврокомиссара в новом составе ЕК на 2020−2024 годы. Об этом 12 ноября в Брюсселе заявил представитель этого органа.

«Время идет, поэтому мы ожидаем ответа от правительства Великобритании до конца этой недели», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз отсрочил выход Великобритании из блока до 31 января 2020 года. Текущая отсрочка Brexit является третьей за несколько лет переговоров между Лондоном и Брюсселем.

Согласно опросу Ipsos Mori, проведенному в конце октября, 50% британских граждан уверены, что Соединенного Королевства не будет уже через 10 лет.

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