Москва, , 15:09 — REGNUM Для подготовки саммита в «нормандском формате» по Украине осталось ещё много «домашней работы». Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Нынешняя стадия подготовки в настоящий момент говорит о том, что существуют еще очень большие резервы для этой домашней работы», — пояснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что также проводится работа по линии помощников президентов четырёх стран — Германии, Франции, России и Украины, которые также занимаются «подготовкой возможных решений и согласованных пониманий по итогам такой возможной встречи». Однако она, по словам пресс-секретаря российского лидера, не афишируется.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата проведения саммита в «нормандском формате» ещё не определена. Он призвал сначала дождаться разведения сил в Донбассе. В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что, если встреча в «нормандском формате» не состоится, то всем будет ясно, что это произошло по вине России. По его словам, Франция ежедневно ведёт работу по подготовке к саммиту на самом высшем уровне.

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