Москва, , 14:51 — REGNUM Следствие в определённых случаях имеет право засекречивать дела, основываясь на установленных критериях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение следственных органов засекретить материалы дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.

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«В остальном я не берусь сейчас комментировать ситуацию, ибо не знаю деталей», — сказал официальный представитель Кремля.

Также Песков добавил, что подобные решения Следственный комитет РФ принимает без согласования с президентом РФ. Глава государства «вообще не может вмешиваться в следственные процедуры», подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве. При личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона. Ещё один пакетик с кокаином стражи порядка обнаружили у него по месту жительства.

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В ноябре защита журналиста пожаловалась на бездействие следствия. Адвокат указал, что проверка сообщения о преступлении в отношении Голунова «заволокичена», а возбуждения уголовного дела в отношении полицейских, проводивших задержание, не последовало. 11 ноября следователь на заседании в Басманном районном суде Москвы заявил, что все документы по уголовному делу Голунова засекречены.

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