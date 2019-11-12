Нур-Султан, , 14:51 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил своего иранского коллегу Хасана Рухани посетить с официальным визитом Нур-Султан, сообщили 12 ноября в пресс-службе казахстанского лидера.

Глава государства встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, который прибыл в Нур-Султан для участия в дискуссионной площадке Astana Club.

Иранский дипломат высоко оценил выступление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на заседании Astana Club. Кроме того, стороны обсудили перспективы и направления двустороннего сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Нур-Султане состоялось заседание международной дискуссионной площадки Astana Club. Тема мероприятия: «Большая Евразия: на пути к новой архитектуре глобального сотрудничества».

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