Париж, , 14:53 — REGNUM Внешняя политика России никогда не выстраивалась таким образом, чтобы навредить США по вопросам, связанным с сирийским урегулированием. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая 12 ноября на Парижском форуме мира.

По его словам, Москва «никогда в жизни» не выстраивала внешнюю политику так, чтобы «насолить Соединенным Штатам». Россия в Сирии участвует в переговорах и с правительством, и с оппозицией, и с представителями США.

Лавров сказал также, что в 2013 году РФ и США были близки к соглашению, позволявшему разрешить сирийский конфликт, оно включало вето на операции друг друга. Однако США отказались четко разграничить группировку «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с другой оппозицией, как того требовала Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил в Париже, что отношение западных стран к России как к «мировому полицейскому» Ближнего Востока является их изобретением.

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