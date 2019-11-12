Минск, , 14:43 — REGNUM Для белорусской армии планируется закупить в России противотанковые управляемые ракеты «Атака». Об этом 12 ноября в Борисове, во время семинара с руководителями республиканских СМИ заявил министр обороны республики Андрей Равков.

ПТУР «Атака» Mike1979 Russia

«В 2020—2021 годах планируется закупка и поставка ПТУР «Атака», разработанной на базе ракеты 9М114 комплекса «Штурм». Ракета предназначена для поражения бронетехники, живой силы, ДОТов, объектов ПВО и вертолетов на дальностях до 6 км», — цитирует госинформагентство БелТА заявление министра обороны.

Боеприпас ПТУР «Атака» обеспечивает бронепробиваемость до 950 мм за динамической защитой. Он может использоваться на боевых машинах и вертолётах.

Равков сообщил также, что Вооружённые силы Белоруссии уже получили модернизированные противотанковые управляемые ракеты 9M113M. Они предназначены для комплекса «Конкурс» и в новой версии получили дополнительный кумулятивный заряд, гарантирующий преодоление динамической защиты бронированных целей. В нём также повышена пробивающая способность брони до 375 мм.

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