Москва, , 14:31 — REGNUM Председатель МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко», специалист по семейному праву и телеведущая Виктория Данильченко дала положительную оценку инициативе, высказанной сенатором Андреем Кутеповым, который предложил штрафовать родителей, запрещающих видеться с ребёнком после развода. В комментарии ИА REGNUM она пояснила:

Развод Javad Alizadeh

«В целом, я поддерживаю такое нововведение. Идея здравая и необходимая, потому что споры в подобных вопросах возникают очень часто, и исполнение судебных решений требует законодательного регулирования. Но механизм реализации таких мер должен быть тщательно проработан. Важно прописать, кто будет назначать штраф, отслеживать его уплату, законность его назначения и прочее.

Кроме того, инициаторы законопроекта должны уделить максимальное внимание всем нюансам, которые могут возникнуть при разрешении данного вопроса. Так, при исполнении судебного акта должно учитываться желание самого ребёнка общаться с одним или другим родителем. Ведь вполне вероятно, что, проживая с мамой, он может по собственной воле отказаться от общения со отцом, или наоборот. А штраф всё же придётся платить? На этот вопрос тоже должен быть дан ответ, прежде чем принимать поправки».

Как уже сообщало ИА REGNUM, штрафовать одного из родителей, запрещающего видеться другому с ребёнком после развода, предложил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Как пояснил сенатор, предложенная норма должна распространяться и на случаи, когда один из родителей отказывается выполнять решение суда о передаче ребёнка другому родителю. Сумма штрафа при этом может составить до пяти тысяч рублей.

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