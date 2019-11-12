Киев, , 14:32 — REGNUM Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива пришёл на работу в маске киногероя Джокера, сообщило 12 ноября издание Strana.ua.

Позже парламентарий снял маску и положил её на трибуну Верховной рады во время выступления депутата Сергея Рудыка.

Напомним, под псевдонимом Джокер также скрывается пранкер, который пообщался со многими депутатами Верховной рады от имени генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

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