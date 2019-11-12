Москва, 12 ноября 2019, 14:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский надеется быть региональным менеджером западных корпораций, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 12 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Верховной раде Украины будет рассматриваться в первом чтении закон об открытии рынка земли. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что после принятия закона о рынке земли её смогут покупать только граждане Украины. Вопрос о покупке земли иностранцами будет вынесен на референдум.
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