Джакарта, , 14:22 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто принял визиты двух послов из дружественных стран, а именно посла США в Индонезии и посла Саудовской Аравии в Индонезии, сообщает Sindonews.

Посол США в Индонезии Джозеф Донован прибыл в министерство обороны Джакарты. Визит дал возможность обеим сторонам обсудить совместные усилия по дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества для двух стран.

Стороны хотят, чтобы отношения сотрудничества и дружбы между Индонезией и США, особенно в области обороны, могли и впредь поддерживаться в духе братства и принципа взаимного уважения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто подчеркнул, что при разработке общей политики в области обороны страны не будет опираться только на ожидания.

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