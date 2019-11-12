Москва, , 14:19 — REGNUM Комитет Госдумы по информационной политике изучит поправки ко второму чтению законопроекта, направленного на регулирование деятельности иностранных СМИ, которые выполняют роль иноагентов. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

«12 ноября завершен прием поправок к законопроекту, готовящемуся к процедуре второго чтения», — напомнил Левин.

По его словам, поправки поступили от глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василия Пискарева («Единая Россия»), а также от главы комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова. В общей сложности в комитет поступило 10 поправок.

«В частности, предлагается установить классифицирующие признаки, по которым организация или частное лицо может быть признано лицом, выполняющими функции иностранного агента, определяется ведомство, ведущее реестр иносми-иноагентов и лиц, выполняющих функции иностранного агента, а также устанавливаются органы государственной власти, ответственные за принятие решения о включении в этот реестр», — заявил Левин.

В связи с этим, комитет планирует рассмотреть поправки и законопроект во втором чтении в целом на заседании 13 ноября.