Париж, , 14:23 — REGNUM Международная система переживает внутренний беспрецедентный кризис. Об этом 12 ноября сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на открытии Второго форума мира в Париже.

«Мы проходим, я думаю, беспрецедентный кризис нашей международной системы», — заявил французский лидер.

Он также отметил, что впервые данный кризис наступил не из-за мировых войн, а из-за накопившихся недостатков самой системы.

Стоит отметить, что в Европе продолжается критика недавнего высказывания Макрона в адрес военного блока НАТО. Президент Франции констатировал у этой организации «смерть мозга», что вызвало возмущение в ряде стран.