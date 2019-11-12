Ташкент, , 14:14 — REGNUM Заведующим департаментом по развитию государственного языка в Узбекистане назначен Абдугаппор Киргизбаев, сообщает 12 ноября издание UzReport со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

Новый департамент при правительстве Узбекистана образован 21 октября указом президента республики Шавката Мирзиёева. Ведомство займется развитием государственного языка, а также мониторингом за соблюдением законодательства о госязыке.

Напомним, 21 октября в Узбекистане отметили 30-летие принятия закона о государственном языке. Документ был принят в 1989 году по инициативе первого президента республики Ислама Каримова.

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