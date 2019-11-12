Кишинёв, 12 ноября 2019, 14:10 — REGNUM Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
«63 голосами вотум недоверия правительству утвержден», — сказала она.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент Молдавии Игорь Додон повторно призвал премьер-министра Майю Санду отозвать инициативу об изменении закона «О прокуратуре». За данную инициативу Правящий альянс Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) заявлял о намерении отправить правительство в отставку.
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