Приштина, , 14:13 — REGNUM Глава Демократической лиги Косово Иса Мустафа заявил, что проект создания балканского «мини-Шенгена» ведет к формированию новой Югославии, несмотря на то, что данный проект не включает Хорватию и Словению.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мустафа подчеркнул, что его партия не поддерживает ни подобные проекты, ни изменение государственных границ Косово.

«На какой кухне готовятся проекты таможенного союза государств Западных Балкан, общего рынка государств Западных Балкан и, наконец, мини-Шенгена между этими странами?! На первый взгляд это привлекательные проекты, но по существу они ведут к возникновению новой Югославии, с Албанией и без Хорватии и Словении. И это те идеи, которые мы не поддерживали, когда руководили правительством (c 2014 по 2017 год Иса Мустафа занимал пост премьер-министра Косово), и которые Демократическая лига Косово не поддержит ни находясь по власти, ни находясь в оппозиции. Также как не поддержим и изменение государственных границ Косово».

По словам бывшего премьер-министра Косово политика создания «мини-Шенгена» уводит Западные Балканы с пути евроинтеграции и ведет в евразийский лагерь, где доминирует Россия.

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