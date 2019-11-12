Цхинвал, 12 ноября 2019, 13:42 — REGNUM 12 ноября в кабинете министров Южной Осетии состоялась встреча с представителями Счетной палаты Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Представители Счетной палаты прибыли в республику для осуществления совместных с югоосетинскими коллегами мероприятий проверки использования российских денежных средств, выделенных Южной Осетии на 2019 год. Выездное контрольное мероприятие Счетной палаты в Цхинвале проводится с 11 по 28 ноября.
Глава правительства республики Эрик Пухаев в заседании выразил уверенность в успешной совместной работе.