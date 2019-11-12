Цхинвал, , 13:42 — REGNUM 12 ноября в кабинете министров Южной Осетии состоялась встреча с представителями Счетной палаты Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Представители Счетной палаты прибыли в республику для осуществления совместных с югоосетинскими коллегами мероприятий проверки использования российских денежных средств, выделенных Южной Осетии на 2019 год. Выездное контрольное мероприятие Счетной палаты в Цхинвале проводится с 11 по 28 ноября.

Глава правительства республики Эрик Пухаев в заседании выразил уверенность в успешной совместной работе.

«Руководство республики держит на контроле ход выполнения Инвестпрограммы, идут регулярные совещания и проверочные мероприятия с заказчиками и исполнителями мероприятий с целью недопущения нецелевого расходования выделяемых средств. Это вопрос чести для нас», — подчеркнул премьер.