Дивногорск, Красноярский край, , 13:42 — REGNUM В Красноярском крае ушёл в отставку глава города Дивногорска Евгений Оль. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, он покинул пост по собственному желанию.

12 ноября с Олем встретился губернатор края Александр Усс и принял его отставку. Усс поблагодарил Оля за «плодотворную работу на посту градоначальника» в течение почти десяти лет.

Также Усс вручил Олю знак отличия Красноярского края «За трудовые заслуги».

Напомним, Евгений Оль — уроженец Северо-Казахстанской области. В 1975 году окончил Омский политехнический институт. Свою карьеру начал на заводе «Сибтяжмаш» в должности инженера-конструктора. Главой Дивногорска стал в марте 2010 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии с начала осени ушел в отставку четвёртый мэр.