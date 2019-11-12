Киев, , 13:41 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) ведёт негласное наблюдение за членами парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», рассказал 12 ноября журналист Андрей Павловский на своей странице в социальной сети Facebook.

В распоряжении журналиста оказались документы, согласно которым за слежку отвечают заместитель главы СБУ, генерал-майор Анатолий Калюжняк и заместитель главы СБУ Александр Дублик. Впрочем, последний был уволен из СБУ 8 ноября 2019 года.

«В полученных документах идёт речь о том, что необходимо установить связи внутри партии, а также определить партийные финансовые потоки…», — сказано в сообщении.

Журналист отметил, что согласно документам, сотрудники СБУ намерены привлекать радикалов для проведения акций протеста против «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Павловский подчеркнул, что любые подобные действия по закону возможны только после снятия с депутатов Верховной рады неприкосновенности, чего сделано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СБУ возбудила два уголовных дела против российского телеведущего Владимира Соловьёва. Журналист напомнил, что он не является гражданином Украины, а его передачи запрещены на территории страны.

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