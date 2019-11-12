Джакарта, , 13:34 — REGNUM Посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс заявил, что сотрудничество между Индонезией и европейскими компаниями, особенно военными, имеет важное значение для безопасности Индонезии, сообщает Sindonews.

Оуэн Дженкинс рассказал о преимуществах самолетов французского производителя Airbus А-400 М.

По его словам, самолет А-400 М был также развернут в Палу в прошлом году для доставки тяжелой техники и гуманитарной помощи.

«Можно сказать, что этот самолет способствовал спасению многих жизней в Палу», — отметил посол.

«Мы будем помогать, потому что это то, что друзья делают друг для друга. Наш опыт показывает, что уникальные возможности A-400 M идеально подходят для больших островов, таких как Индонезия, с большими расстояниями и большим врожденным потенциалом», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее производитель французских самолетов Airbus, считает, что их самолеты A-400 M могут удовлетворить потребности индонезийских военных.

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