Новосибирск, , 13:31 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает на то, что жители Новосибирской области уже до конца 2019 года почувствуют первые результаты от реализации национальных проектов.

Так, на встрече в Новосибирске с Медведевым глава региона Андрей Травников заявило, что на сегодняшний день все планы нацпроектов на территории области исполняются в срок, поэтому жители почувствуют первые результаты уже в 2019 году.

«Очень рассчитываю на то, что так и будет, что те социальные структуры, о которых вы говорите, поликлиники, детские сады, их вводы, запланированные на этот год, состоятся», — отметил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФДмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что нарушения правил реализации национальных проектов могут обернуться повышенной ответственностью, вплоть до уголовной.

По данным Генпрокуратуры, при реализации национальных проектов надзорным ведомством было выявлено 2,5 тыс. нарушений.

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