Москва, , 13:37 — REGNUM Законопроект, разрешающий демонстрацию символов фашизма и экстремизма в образовательных и научных целях, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Парламентарии предлагают прописать исключения из действующего запрета. Речь идёт о случаях «использования нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма». Аналогичное исключение делается и для экстремистской символики.

В комитете Госдумы по культуре напомнили, что ко второму чтению готовились поправки. разрешающие такое использование музеям, реконструкторам, шла речь о компьютерных и видеоиграх, в комитет обращались люди, которые строят модели. Однако, по мнению комитета, есть «некий политический консенсус на разных уровнях, он зреет», который уже не потребует уточнения, в каких именно сферах такое использование без пропаганды будет разрешено.

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