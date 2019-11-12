Рига, , 13:29 — REGNUM 22 октября на закрытом заседании правительства Латвии был разорван договор между министерством экономики страны и Торгово-промышленной палатой, после обвинений руководства последней в коррупции и нецелевом использование средств. Об этом пишет 12 ноября портал LA.

Журналисты издания выяснили, что из-за этого своевременно подготовить латвийский павильон к всемирной выставке Expo 2020 года в Дубае невозможно. Если в октябре министр экономики Латвии Ральф Немиро считал, что решение будет найдено, сегодня ведомство признает: завершить строительство павильона до конца 2019 года, как того требуют Объединённые Арабские Эмираты нереально.

В данный момент, сообщил заместитель государственного секретаря минэкономики Латвии Раймонд Алексеенко, к заседанию правительства готовится документ о неучастии страны в Expo 2020. Помимо организационных сложностей правительству Латвии будет трудно найти деньги, которых не хватает для выполнения принятых законов по врачам и педагогам, отметил он.