Москва, , 13:11 — REGNUM Введение в России доступа в интернет по паспорту нарушило бы права граждан. Об этом сообщил 12 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Регистрировать граждан для получения доступа в интернет предложил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. Песков, комментируя эту инициативу, подчеркнул, что такое требование станет цензурой и безусловно нарушит гражданские права.

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