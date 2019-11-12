Москва, , 13:07 — REGNUM В Кремле обеспокоены ростом напряженности в районе сектора Газа, Москва призывает все стороны конфликта к решению проблем исключительно политико-дипломатическими средствами. Об этом 12 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Традиционно мы обеспокоены очередным взвинчиванием ситуации, очередным ростом напряженности в регионе, — сказал Песков. — Призываем все стороны к спокойствию и к решению всех проблем исключительно политико-дипломатическими средствами».

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 ноября сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве и его окрестностях, на юге страны и в районах, прилегающих к сектору Газа.

Позже стало известно, что палестинские радикалы запустили не менее 50 ракет по территории Израиля из сектора Газа. Из этих ракет двадцать перехвачены израильской системой ПВО «Железный купол». Данных о жертвах и пострадавших нет.

Также напомним, что вечером 1 ноября стало известно, что с территории сектора Газа по Израилю были выпущены 10 ракет. Восемь из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». В ответ ВВС Израиля атаковали позиции ХАМАС в секторе Газа, в результате пострадали двое мирных граждан.

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