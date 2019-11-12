Москва, , 13:10 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган должны встретиться в январе 2020 года, хотя пообщаться могут и раньше. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 12 ноября журналистам.

«Хорошим поводом для личных контактов будет церемония, которая ознаменует завершение всех работ по «Турецкому потоку», — сказал представитель Кремля.

Он сообщил, что церемония должна пройти в январе будущего года. Песков также отметил, что общение лидеров по телефону согласовывается весьма быстро, поэтому телефонный разговор может пройти гораздо раньше.

Напомним, ранее 12 ноября Эрдоган перед тем, как отправиться с визитом в США, обвинил Россию в том, что она не смогла обеспечить уход курдских отрядов от турецко-сирийской границы. Он также заявил, что намерен обсудить ситуацию в Сирии с Путиным после возвращения из заокеанской поездки.