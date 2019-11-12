Москва, , 13:04 — REGNUM Украина как политический субъект имеет очень мало политического веса за пределами собственной территории, считает писатель Захар Прилепин. Об этом он заявил 12 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, который признался, что Киев готов к тому, чтобы не продлевать санкции против РФ.

«Украина как политический субъект имеет очень мало политического веса за пределами собственной территории, — сказал Прилепин. — И она этот вес нагоняет за счёт собственной риторики. Потом они скажут, что это они сняли санкции. Но вменяемые украинцы понимают, что Европа, Америка, весь цивилизованный мир, которые по идее должны были сделать из России большую одиночную камеру, не сделали этого. А делают что-то наоборот — потихоньку сливают все украинские интересы. Раз за разом и час за часом».

Напомним, как сообщалось ранее, по словам Кулебы, Украина «уже пять лет, фактически с первого дня», готова к отмене санкций, введённых против РФ.

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