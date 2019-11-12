Москва, 12 ноября 2019, 13:04 — REGNUM Украина как политический субъект имеет очень мало политического веса за пределами собственной территории, считает писатель Захар Прилепин. Об этом он заявил 12 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, который признался, что Киев готов к тому, чтобы не продлевать санкции против РФ.
Напомним, как сообщалось ранее, по словам Кулебы, Украина «уже пять лет, фактически с первого дня», готова к отмене санкций, введённых против РФ.
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