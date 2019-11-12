Париж, , 14:10 — REGNUM Вечером 11 ноября, накануне открытия Парижского форума мира, состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с главой Северной Македонии Стево Пендаровски.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики приняли участие в рабочем ужине, в ходе которого обсудили необходимость совместного преодоления глобальных вызовов.

Напомним, именно Макрона называют тем человеком, из-за которого не состоялось начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС в этом году.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон намерен встретиться с лидерами Албании и Северной Македонии