Москва, , 12:58 — REGNUM В администрации президента РФ оставили без оценки инициативу главы комитета Госдумы РФ по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО).

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«Мы никак не оцениваем (эту идею — прим. ИА REGNUM) , — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель комитета Госдумы РФ по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ) в очередной раз обратился в правительство России с просьбой вернуть дальневосточникам прежний пенсионный возраст — 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. Парламентарий считает, что для проживания на Дальнем Востоке людям нужна особая мотивация.

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