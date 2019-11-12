Бишкек, , 12:58 — REGNUM Генеральный консул Киргизии в Турции Эркин Сопоков освобожден от должности указом главы государства Сооронбая Жээнбекова, сообщили 12 ноября в пресс-службе главы государства.

Местные СМИ также опубликовали видеообращение бывшего депутата Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Айеркена Саймаити, которая призвала правоохранительные органы Турции разобраться в убийстве бизнесмена Айеркена Саймаити в Стамбуле.

Она обратилась с вопросом, почему на месте преступления находился автомобиль с дипломатическими номерами генерального консульства Киргизии в Стамбуле.

Напомним, 10 ноября в одном из кафе Стамбула на бизнесмена Айеркена Саймаити было совершено покушение. Пострадавший скончался от полученных ранений в больнице. Рядом с кафе находился автомобиль Range Rover с консульскими номерами Киргизии.