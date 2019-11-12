Приштина, , 14:15 — REGNUM 12 ноября глава косовской партии «Движение за самоопределение» и наиболее вероятный кандидат на пост премьер-министра Косово Альбин Курти рассказал журналистам о содержании диалога с премьер-министром Албании Эди Рамой, прошедшего неделю назад.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, албанский премьер поделился с Курти опытом преодоления тех проблем, с которыми тот столкнулся сразу после того, как занял пост премьер-министра.

Косовский политик заявил, что вопреки распространенному убеждению, премьер-министр Албании не выступает за обмен территориями между Косово и Сербией, и подчеркнул, что Косово и Албания проводят единую политику в отношениях с Сербией и Грецией.

Напомним, 2 июля 2019 года между Албанией и Косово было подписано соглашение об объединении посольских учреждений.

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