Варшава, , 12:53 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подверг резкой критике сомнения в эффективности НАТО, высказанные президентом Франции Эмануэлем Макроном в его интервью британскому журналу The Economist. Глава польского МИД заявил, что французская политика приобретает «пророссийский характер», и это вызывает беспокойство в Евросоюзе.

«Высказывания Эммануэля Макрона сразу похвалила Россия. Мы наблюдаем схожесть позиций. И это не отсутствие лидерства со стороны США является угрозой единству альянсу, но как раз позиция Франции, которая, возможно, хочет ослабить единство союзников. Это вызывает большое беспокойство. В то же время меня радует, что мои коллеги разделяют мое мнение по этому поводу», — цитирует Чапутовича «Польское радио».

Напомним, в интервью журналу The Economist Макрон выразил сомнения в эффективности НАТО, в частности статьи 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне, поставил под сомнение авторитет США в Европе и констатировал «смерть мозга» НАТО.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также присоединился к критике слов французского президента. В интервью газете Financial Times он заявил, что НАТО является важнейшим институтом сохранения свободы и мира, а США всегда поддерживали Европу, в частности, освободили её от нацистской оккупации.