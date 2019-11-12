Москва, , 12:59 — REGNUM Перед тем, как отправится на саммит БРИКС, который состоится 13 — 14 ноября, президент России Владимир Путин проведет ряд встреч. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сообщил о запланированных на 12 ноября встречах Путина с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрием Чиханчиным.

«Недавно Россия отчитывалась по линии ФАТФ [Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег], по итогам будет доклад президенту», — рассказал Песков.

Он также сообщил о предстоящей во вторник встрече Путина с главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым перед выборами новых членов РАН, чтобы «быть в курсе» относительно идущих там процессов.