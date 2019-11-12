Киев, , 12:50 — REGNUM Апелляционный суд Украины признал незаконным увольнение экс-консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца. Об этом бывший дипломат написал 11 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что суд принял решение в аккурат в 101 годовщину завершения Первой Мировой войны, и поблагодарил за поддержку многочисленные националистические организации.

Напомним, Марущинец был уволен после публикации известного украинского журналиста и видеоблогера Анатолия Шария. Он указал на антисемитские высказывания экс-дипломата в социальных сетях, многочисленные репосты публикаций, оправдывающих Холокост, а также фотографию Марущинца с тортом в виде книги Адольфа Гитлера «Mein Kampf».

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