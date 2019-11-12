Минск, , 12:39 — REGNUM Участники рабочей группы по вопросам безопасности Контактной группы приступили к переговорам в Минске. Об этом сообщил уполномоченный представитель Луганской Народной Республики, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, передает 12 ноября «Луганскинформцентр».

«Рабочая группа по вопросам безопасности начала работу в Минске», — сказал Дейнего.

Четыре рабочие группы были созданы в составе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе для более интенсивной работы. Это подгруппы по безопасности, политическим вопросам, возвращению внутренне перемещенных лиц и беженцев, а также группа по социальным, гуманитарным и экономическим аспектам и вопросам реабилитации.

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